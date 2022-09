Der kleine Leonard aus München wurde beim Familienausflug mit Mama Sophie Luther (2.v.r.), Oma Ute Luther (Mitte) und Großtante Ingrid Düsing (2.v.l.) von Schatzmeisterin Ingrid Morenz und Vorstandsmitglied Mathias Stagat vom Leuchtturmverein als 60.000 Leuchtturmbesucher empfangen. Foto: Caroline Bothe up-down up-down Warnemünde Der fünfjährige Leonard ist der 60.000 Besucher des Leuchtturms Von Caroline Bothe | 01.09.2022, 15:10 Uhr

Ein Familienausflug an die Ostsee wurde für den kleinen Leonard aus München umso schöner, als der Fünfjährige am Donnerstag als 60.000 Leuchtturmgast in Warnemünde begrüßt wurde.