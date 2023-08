Erst konnten die Rettungskräfte ihn noch reanimieren, doch später im Krankenhaus verstarb ein 74-Jähriger aus Börgerende im Landkreis Rostock am Mittwoch, 23. August, vermeintlich an den Folgen eines Badeunfalls in der Ostsee.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden andere Badegäste gegen 17.30 Uhr auf den leblos im Küstenbereich treibenden Körper des Mannes aufmerksam. Unmittelbar danach wurde der 74-Jährige von Zeugen an Land gezogen.

„Die alarmierten Rettungskräfte konnten den Mann zunächst reanimieren, woraufhin er in das Südstadtklinikum Rostock verbracht wurde“, so Florian Müller, Sprecher der Polizeiinspektion Güstrow. Dort sei das Opfer kurze Zeit später verstorben. Ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache wurde eingeleitet.