Am Rostocker Kohlekraftwerk kommt es bis zum 1. April zu Verkehrseinschränkungen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Mit Karte: Baustellen in Rostock Ab Montag kommt es zu einer halbseitige Sperrung im Seehafen Von Malte Fuchs | 12.02.2023, 13:04 Uhr

In der Kröpeliner-Tor-Vorstadt sorgen in der Woche Kranarbeiten in einzelnen Straßen zeitweise für Einschränkungen. Auf dem Biestower Damm beginnen am Montag Bauarbeiten an der Gasleitung, die sich bis in den Sommer ziehen sollen.