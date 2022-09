Auch das Stadtamt ist am 26. September dicht. Foto: Jens Büttner up-down up-down Stadtverwaltung Ämter dicht: Rostocker müssen sich auf Einschränkungen einstellen Von Jens Griesbach | 05.09.2022, 16:39 Uhr

Eine Personalversammlung am 26. September führt zu veränderten Öffnungszeiten der Rostocker Stadtverwaltung – Hier erfahren Sie, was an dem Tag alles nicht geht.