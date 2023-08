Zum Feierabendverkehr Protestmarsch: Aktivisten der Letzten Generation ziehen durch Rostock Von Georg Scharnweber | 30.08.2023, 18:48 Uhr Rund 20 Anhänger der Letzten Generation nahmen am 30. August an einem Protestmarsch durch Rostock teil. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Rund 20 Anhänger der Letzten Generation haben sich am Mittwochnachmittag an der Petrikirche versammelt. Die Polizei begleitete den Protestmarsch über die Warnowstraße in Richtung Innenstadt.