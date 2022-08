Etwa 50 Menschen demonstrierten auf dem Neuen Markt in Rostock für Reformen in der Asylpolitik und gedachten des Pogroms 1992 in Lichtenhagen. FOTO: Stefan Menzel up-down up-down Gedenken an Lichtenhagen-Pogrom Aktivisten protestieren in Rostock für die Rechte Geflüchteter Von Stefan Menzel | 21.08.2022, 17:17 Uhr

An die beginnenden Ausschreitung vor der zentralen Asylanwärter-Unterkunft in Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren gedachten am Sonntag Aktivisten. Kritik am Besuch des Bundespräsidenten am Donnerstag wurde laut.