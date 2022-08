Das Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen war Schauplatz des Pogroms 1992 und markiert 2022 den Start- und Endpunkt der Gedenkdemonstration. FOTO: Malte Fuchs up-down up-down 30 Jahre Pogrom in Lichtenhagen Aktivisten mobilisieren bundesweit zur Gedenkdemonstration in Rostock Von Malte Fuchs | 15.08.2022, 17:19 Uhr

Noch heute harren Geflüchtete zu unwürdigen Bedingungen in Mecklenburg-Vorpommern aus, meinen die Organisatoren der Gedenkdemonstration. Allerdings nicht mehr in Rostock wie 1992, sondern in Nostorf-Horst bei Boizenburg. Auch dagegen wollen sie ihre Stimmen erheben.