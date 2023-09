Rostock Am Hauptbahnhof soll ein Parkhaus entstehen: So weit sind die Planungen Von Anne Luttermann | 19.09.2023, 14:16 Uhr Unmittelbar östlich des südlichen Bahnhofsgebäudes könnten für bis zu 500 Autos Stellplätze entstehen. Foto: Anne Luttermann up-down up-down

Drei neue Parkhäuser sind in unmittelbarer Nähe in der Südstadt in Planung. Nicht nur am Südtor und im Kesselbornpark sollen Stellflächen geschaffen werden, auch östlich des Hauptbahnhofs soll ein Parkhaus stehen.