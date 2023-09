An diesen Orten wird gereinigt Rostocker können am Küstenputztag gemeinsam Müll sammeln Von Hans Friedrich Boysen | 15.09.2023, 15:14 Uhr Am Rostocker Küstenputztag sind die Einwohner dazu aufgerufen, bei einer der zahlreichen Müllsammelaktionen mitzuhelfen und einen wichtigen Beitrag für eine müllfreie Umwelt zu leisten. Foto: Hafen- und Seemannsamt up-down up-down

Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) ruft die Rostocker auf, am Samstag, 16. September, zum Anlass des World Cleanup Days Germany an einer der vielen Müllsammelaktionen in der Stadt teilzunehmen und so einen wichtigen Beitrag für die Sauberkeit der Küstenstadt zu leisten.