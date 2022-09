Das Burger & Beer-House in der Faulen Straße in Rostock: Jan und Claudia Schernau betreiben das Restaurant Liberty Delis. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Gastronomie in Rostock Im Liberty Delis amerikanisches Flair mit Bier und Burger genießen Von Caroline Bothe | 06.09.2022, 13:48 Uhr

Eine Freiheitsstatue am Eingang, die Getränkekarte auf einem Surfbrett, dekorative Autoteile und Fotografien zieren das Liberty Delis Burger and Beer House in Rostock. Aber im Restaurant isst nicht nur das Auge mit: Saftige Burger locken hungrige Besucher schon seit fast zehn Jahren.