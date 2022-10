Christian Scheil und seine Frau Dorett (r.) sind die Eigentümer am Diedrichshäger Kreisel. Sie wollten noch ein Gebäude errichten, damit Monika Menne mit ihrem Betreuten Wohnen expandieren kann. Foto: Maria Pistor up-down up-down Diedrichshagen Pläne zur Erweiterung des Betreuten Wohnens vom Tisch Von Maria Pistor | 17.10.2022, 17:58 Uhr

Aparthotel-Eigentümer Christian und Dorett Scheil sind enttäuscht, dass das Amt ihren Ergänzungsbau am Kreisel in Diedrichshagen abgelehnt hat. Dort sollten Ferienwohnungen entstehen. Außerdem wäre so Platz frei geworden für Monika Mennes Tagespflege.