Anke Tölle schließt ihre Galerie am Georginenplatz am 14. Dezember mit kleinem Fest. Foto: Maria Pistor up-down up-down Fest zum Abschied Anke Tölle schließt ihre Galerie in Warnemünde nach elf Jahren Von Maria Pistor | 12.12.2022, 18:14 Uhr

Bevor alles bis Ende Dezember aus den Räumen am Georginenplatz 8 ausgeräumt wird, verabschiedet sich die Warnemünderin noch mit einem Fest am 14. Dezember. Anke Tölle verrät, was sie zu dem Schritt bewegt hat.