Bei der Aktion „Lichtenhagen räumt auf!“ sind alle Einwohner dazu aufgerufen, gemeinsam den Stadtteil Lichtenhagen in Rostock zu säubern. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Aktionen in und um Rostock Anwohner in Lichtenhagen können ihr Viertel aufräumen Von Aline Farbacher | 22.03.2023, 14:14 Uhr

Am Samstag, 25. März, findet im Stadtteil Lichtenhagen in Rostock ein Frühjahrsputz statt. Wann es losgeht, wer mitmachen kann und wo an diesem Tag außerdem Müllsammelaktionen in und um Rostock stattfinden.