Aufgrund des Medikamentenmangels wird Fiebersaft in der Apotheke auf der Holzhalbinsel in Rostock sogar selbst hergestellt. Inhaber Paul Helm zeigt, wie ein solches Fläschchen aussieht. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Fiebersaft, Paracetamol und Antibiotika fehlen Versorgung mit Medikamenten in Rostock noch immer „katastrophal“ Von Carolin Beyer | 08.01.2023, 10:28 Uhr

Die Apotheken in Rostock schlagen Alarm. Viele Medikamente fehlen und die wenigen noch verfügbaren Mittel müssen an die Patienten verteilt werden, die es am dringendsten brauchen. Das führt zu Frust.