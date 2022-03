Am Mittwoch gaben der neue Geschäftsleiter des Globus-Marktes in Sievershagen, Ringo Sauer (v.l.), Vertriebsleiter Jens-Uwe Mätzig und Roggentins Geschäftsleiter Frank Meißler Details zum neuen Markt bekannt.

Entstehen soll eine Art Markthalle für Kunden, in der Frische und Eigenproduktion eine zentrale Bedeutung haben. „Wir sind ein produzierender Händler. In der Meisterbäckerei und Metzgerei, dort wird produziert“, so Mätzig. Auf die Meisterbäckerei müssen die Kunden in Sievershagen aber noch warten. Diese sei erst noch in Planung. Zur Eröffnung werde aber die Metzgertheke offen sein, zwei Wochen später dann die Käsetheke, sagte der Marktleiter. Die Tresen dafür seien am Mittwoch geliefert geworden.

Etwa zehn Millionen Euro investiert das Unternehmen in den Umbau des 10.000 Quadratmeter großen Marktes, sagte Jens-Uwe Mätzig, Vertriebsleiter Region Ost bei Globus, am Mittwoch. Denn der Markt würde nicht nur komplett mit neuen Verkaufsregalen ausgestattet, auf der Liste der Umbaumaßnahmen standen unter anderem auch der Neubau der Information inklusive Scan- und Go-Bereich, der Fisch-, Käse- und Metzgereitheke, die Erweiterung der Molkerei- und Tiefkühlregale, der Umbau der Warenlieferung im hinteren Bereich des Marktes, die Kompletterneuerung der IT-Infrastruktur oder die Instandsetzung der Böden.

Auch der Scan- und Go-Bereich wurde am Mittwoch aufgebaut und an den Kassen fanden erste Schulungen statt, so Sauer, der derzeit quasi täglich von 8 bis 19 Uhr im Markt vor Ort ist. „Momentan sind wir mitten im Verräumprozess. Jeder Tag ist spannend“, so der Marktleiter. Am Montag werde dann die Frischware erwartet, die für die Kunden auf eine ganz besondere Art inszeniert werden soll, sagte der Vertriebsleiter. Im Markt in Sievershagen werde erstmalig das neue Konzept des Gutfühlmarktes zu sehen sein, das aber noch weiterentwickelt werde. Dazu gehöre auch ein neues Logo.

Weitere Mitarbeiter gesucht

Angst haben, dass ihr Einkauf nun teurer werde, müssten Kunden aber nicht befürchten, sagte Mätzig. „Eher günstiger.“ Und auch beim Sortiment werde es einige Änderungen geben. Fahrräder und Unterhaltungsmedien wie TV-Geräte werden künftig nicht mit angeboten. Dafür werde das Sortiment „Haushaltswaren oder Schulbedarf teilweise sogar erweitert“, sagte Sauer.

Weil im Globus, wie auch im Markt in Roggentin, selbst produziert werde, sei der Bedarf nach weiterem Personal vorhanden. Zwar wurden die 134 Real-Mitarbeiter übernommen, aber „wir benötigen deutlich mehr Personal“, so Sauer. Konkurrenz zum anderen SB-Warenhaus auf der anderen Seite Rostocks sehe Sauer nicht. „Wir sehen es als eine Chance zum Miteinander, als eine Konkurrenz gegeneinander“, sagte Sauer auch im Namen von Frank Meißler, der den Markt in Roggentin leitet. Dadurch könnten Kunden beispielsweise in Sievershagen auch den Scan- und Go-Service nutzen, die dafür schon im Roggentiner Markt registriert sind, nannte Meißler einen Vorteil.

Die ersten Kunden erwarten Sauer und sein Team dann am 7. April pünktlich ab 8 Uhr. Geöffnet hat der Globus im Ostsee Park dann immer montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr.