In der Ziolkowskistraße in der Rostocker Südstadt wird ab 6. März gebaut. Diese ist dann mehrere Wochen lang gesperrt. Foto: Stefan Menzel up-down up-down Mit Karte: Baustellen in Rostock Sanierung von Wasserleitungen sorgen für wochenlange Vollsperrung in der Südstadt Von Antje Kindler | 05.03.2023, 10:53 Uhr

Ab Montag müssen sich Verkehrsteilnehmer in der Südstadt auf Umleitungen einrichten. Aber auch anderenorts in Rostock wird gebaut. Ein Überblick über aktuelle und hartnäckige Baustellen in und um Rostock.