Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für Rostock und den Landkreis Rostock wurden am Freitag bekannt gegeben. Foto: dpa/Martin Schutt Arbeitsmarkt im Juni Arbeitslosigkeit in Rostock erneut gesunken - viele offene Stellen Von Antje Kindler | 30.06.2023, 15:05 Uhr

Die neuen Arbeitsmarktzahlen für die Region Rostock wurden am Freitag vorgestellt. Die Zahl der Erwerbslosen sank insgesamt unter 14.000. In der Hansestadt fiel die Quote auf 7,1 Prozent.