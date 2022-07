Arne Lifson begeistert schon seit Jahren sein Publikum mit Straßenkunst, Varieté und Feuershows. FOTO: Caroline Bothe up-down up-down Straßenkunstfestival in Rostock Arne Lifson liebt das Spiel mit Messern und Feuer Von Caroline Bothe | 13.07.2022, 10:00 Uhr

In der Woche vom 11. bis zum 15. Juli verwandeln verschiedene Künstler den Universitätsplatz in der Kröpeliner Straße beim Rostocker Straßenkunstfestival in ihre große Bühne. Arne „Feuerschlund“ Lifson entwickelte nicht nur das Festival-Format der Straßenkultur, sondern heizt auch selbst dem Publikum ein.