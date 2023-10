Hansa gegen Holstein Kiel Heimspiel von Hansa: Auf diese Einschränkungen muss sich Rostock am Sonntag einstellen Von Jens Griesbach | 19.10.2023, 16:29 Uhr Nächsten Sonntag spielt der FC Hansa Rostock im Ostseestadion gegen Holstein Kiel. Foto: Fotostand up-down up-down

Beim Heimspiel von Hansa am nächsten Sonntag wird es wieder Verkehrsbehinderungen geben. Welche Straßen in Rostock gesperrt sind und was Fans bei der An- und Abreise zum Spiel beachten müssen.