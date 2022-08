Wo früher Mira war, ist heute Mit L Punkt: ein neues Stoffgeschäft für Rostock. FOTO: Carolin Sommer up-down up-down In der KTV in Rostock Aus dem Stoffladen Mira wird Mit L Punkt Von Carolin Beyer | 11.08.2022, 15:33 Uhr

In dem neuen Stoffgeschäft Mit L Punkt in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock soll vieles anders werden, doch das Team bleibt fast bestehen.