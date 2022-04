Blaulicht FOTO: Alexander Pohl imago-images Rostock Lütten Klein Aufmerksamer Zeuge löscht brennendes Auto und verhindert größeren Schaden Von Frank Liebetanz | 26.04.2022, 12:33 Uhr

Ein 62-jähriger Rostocker hat am Montagabend gegen 22.30 Uhr einen Feuerschein an einem parkenden Pkw in Lütten Klein bemerkt. Der Mann löschte den Brand eigenhändig, wie die Polizei berichtet.