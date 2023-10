Geboren und aufgewachsen in Rostock, hat Pust schon früh ihre Leidenschaft für das Schreiben entdeckt. Ihr Traum war es Thriller zu schreiben, doch nachdem sie gemerkt hat, dass sich ihre Protagonisten dennoch immer wieder ineinander verliebten, beschloss sie, das Genre Romance für sich auszuprobieren. Und das mit Erfolg.

Spannende Thriller-Elemente dürfen bei all der Liebe in ihren Romanen jedoch trotzdem nicht fehlen. Auf der Frankfurter Buchmesse 2023 gibt sie neben Signierstunden am Stand von Droemer Knaur auch erste Einblicke in ihren nächsten Roman und beantwortet Fragen zu ihrer Rolle in der Onlinecommunity und den alltäglichen Herausforderungen von Autoren.

„Die Frankfurter Buchmesse ist für mich tatsächlich eher ein Businesstreffen. Da geht es wirklich mehr um die geschäftliche Ebene“, erklärt Pust und betont, dass sich die Anreise aus Rostock für sie definitiv jedes Jahr lohnt. „Ich nutze die Messe auch immer gerne, um gleich ein bisschen Urlaub in Frankfurt zu machen.“ Eine typische Messevorbereitung zelebriert die Autorin nicht, jedoch hat sie ein altbewährtes Ritual, dem sie jedes Jahr aufs Neue folgt. „Also ich bestelle mir genau einmal im Jahr Klamotten, das ist immer zur Frankfurter Buchmesse. Und jedes Mal wieder nehme ich Highheels mit, die ich dann doch nicht trage, weil ich mir denke, wie kam ich auf die Idee, auf einer Messe hohe Schuhe zu tragen? Ansonsten ist meine Messevorbereitung eher mich freuen auf die ganzen Leute, die ich sehe.“

Die Zeit fernab ihrer eigenen Termine als Autorin nutzt sie für Treffen mit ihren Lesern und dazu, sich Podiumsdiskussionen auf der Buchmesse anzusehen. „Da gibt es auf der politischen Ebene immer sehr viel Cooles und sehr viele tolle AutorInnen zu entdecken.“ Aber auch die Pausen zwischen den einzelnen Terminen, weiß Pust für sich zu nutzen: „Pommes sind das Go-to-Ding auf der Messe. Und tatsächlich halte ich mich viel am Knauer Stand auf, weil der immer der schönste ist und man da auch immer guten Kaffee kriegt.“

Bei ihren Signierstunden dürfen die guten Glitzerstifte nicht fehlen, betont die Autorin. Die Rostockerin geht jedes Mal mit einem freudigen Bauchkribbeln in die Signierrunden, trinkt einen „Sektchen“ zur Entspannung und freut sich sehr über den Austausch mit ihren Lesern. „Ich bin überhaupt kein Mensch für die Öffentlichkeit, auch wenn man mir das nicht anmerkt.“, sagt sie mit einem Lachen.

Onlinebotschafterin in der Autorencommunity

Auf ihren Social Media Kanälen merkt man der Autorin keineswegs das Unbehagen im Umgang mit der Öffentlichkeit an. Justine Pust hat mit ihrem #autorinnensonntag einen wichtigen Meilenstein für die Community gelegt, in dem sie jede Woche ein literarisches Thema unter dem Hashtag veröffentlicht und die Autoren- und Leserwelt zum mitdisuktieren einlädt. Dabei scheut sie nicht davor auch unangenehme Thematiken anzusprechen und mit ihren Followern zu teilen.



„Ich glaube, vielen ist noch immer nicht bewusst, wie wenig Geld man als Autor verdient. Der Equal Pay beim Schreiben in Bezug auf die Gender Equality, also, dass Frauen immer noch schlechter bezahlt werden als Männer, das ist auch beim Schreiben so.“ Doch die Diskussion soll vor allem jungen Autoren auch Tipps und Motivation geben, ihren Träumen nachzugehen. So sprechen viele erfahrene Autoren und Autorinnen unter dem #autorinnensonntag regelmäßig über ihre Erfahrungen in der Literaturbranche und wie man aus Fehlern lernen kann.

„Ich denke, was für AutorInnen oder jene, die es werden wollen, ganz wichtig ist, ist, dass sie sich rechtlichen Beistand holen. Zum Beispiel in Form einer Agentur. Weil man, glaube ich, unterschätzt, wie schnell es geht, dass mit seinen eigenen Träumen irgendwie gespielt wird und dass sie ausgenutzt werden“, rät Pust.

Neuer Roman behandelt die Themen Mental und Physical Health

Justine Pusts New-Adult-Roman „Wo die Sterne uns sehen“ erzählt eine berührende Liebesgeschichte, die Mut macht – über Themen, die der Autorin sehr am Herzen liegen: Mental und Physical Health. Es ist der erste Band einer neuen New-Adult-Reihe, die in Frankfurt am Main spielt und in der Mental und Physical Health eine große Rolle spielen werden – ebenso wie Wünsche, Liebe und Freundschaft.

„Depressionen haben unterschiedliche Gesichter und das möchte ich eben mit dem Buch auch zeigen.“ Justine Pust Autorin

Als Recherche für ihren Roman hat die Autorin Interviews mit verschiedenen Betroffenen geführt, um möglichst viele Eindrücke zu gewinnen und authentische Charaktere, mit authentischen Diagnosen zu kreieren. „Ich führe Interviews. Tatsächlich sehr, sehr viele. Dann kristallisiert sich relativ schnell heraus, bei wem es vibed, mit wem ich dann weiter spreche und die Figur dann auch ein bisschen an die Person anlehne quasi“, erklärt die Jungautorin.

Studentin Willa engagiert sich im Ehrenamt und leitet gleich mehrere Selbsthilfegruppen: Für andere da zu sein, bedeutet ihr alles – gleichzeitig gelingt es ihr nur so, ihr inneres Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Als Willa Elias im Gemeindezentrum bei der Rollstuhl-Basketballgruppe kennenlernt, fliegen zwischen ihnen die Funken. Mit ihm erscheint Willa alles einfach, doch was, wenn ihre Dunkelheit sein Licht verschluckt? Je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto mehr gerät Willas Kartenhaus ins Wanken – bis sie schließlich zu Mitteln greift, die nicht nur sie selbst verletzen ...

„So war das im Fall von Elias auch. Das heißt, der Autounfall, der dafür gesorgt hat, dass er eben einen Rollstuhl benutzt, den gab es tatsächlich und die Verletzungen, die er hat, die gibt es auch.“ Justine Pust ist es ein großes Anliegen, dass sie Diagnosen und Beweggründe für Handlungsentscheidungen ihrer Protagonisten so authentisch wie möglich an die Leser vermittelt. Die Figur von Studentin Willa aus „Wo die Sterne uns sehen“ studiert beispielsweise Soziale Arbeit und leidet ebenso wie die Autorin selbst an einer funktionalen Depression. Nicht zuletzt aus diesen Gründen soll Willas Geschichte anderen Betroffenen Mut machen. Der Roman erscheint im Februar 2024 im Droemer Knaur Verlag.