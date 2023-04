Donnerstagvormittag finden Wartungsarbeiten an der Bahnhofsbrücke in Warnemünde statt. Foto: Maria Pistor up-down up-down Wartungsarbeiten in Warnemünde Bahnhofsbrücke wird am Donnerstag vorübergehend voll gesperrt Von Maria Pistor | 18.04.2023, 14:02 Uhr

Am 20. April 2023 sind Wartungsarbeiten an der Bahnhofsbrücke in Warnemünde geplant. Dafür wird der Übergang über den Alten Strom vormittags gesperrt. Wann genau die Brücke nicht begehbar ist und auf welche Route Fußgänger ausweichen können.