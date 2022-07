Gemeinsam musizieren Andreas Knoop (Flöte, v.r.), Renate Zimmermann (Cembalo), Annegret Knoop (Violine) und Robert Hartung (Viola) in der Warnemünder Kirche. FOTO: A. Knoop up-down up-down Konzert in Warnemünde Barockmusik erklingt in der Kirche von Warnemünde Von Maria Pistor | 29.07.2022, 15:18 Uhr

In der Sommerzeit organisiert Warnemündes Kantor Sven Werner regelmäßig Konzerte. Am 30. Juli findet ein solches in der Warnemünder Kirche statt. Was erklingt, verrät der Kirchenmusiker.