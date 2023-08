Bereits zum dritten Mal sind Wettkämpfe im Kraftsport zu sehen in der Sport Beach Arena in Warnemünde. Drei Tage lang kämpfen mehr als 500 Athleten um den Sieg in vielen Disziplinen.

Zuschauer sind eingeladen, das Spektakel von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 27. August, kostenfrei zu erleben. Vor Ort werden mehrere Aussteller Ihre neuen Produkte präsentieren und zum Testen anbieten.

Mehr Informationen gibt es hier.