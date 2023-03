Am 13. März starteten die Arbeiten zur Sanierung des Gehwegs in der Lessingstraße. Foto: Carolin Beyer up-down up-down Rostock Bauarbeiten führen zu Vollsperrungen für Autofahrer und Fußgänger Von Antje Kindler | 13.03.2023, 14:06 Uhr

Gebaut wird in der Steintor-Vorstadt und im Hansaviertel in Rostock. Sowohl Autofahrer als auch Fußgänger müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Unter anderem soll der Gehweg in der Lessingstraße saniert werden.