Das Gelände für den neuen Recyclinghof in Toitenwinkel befindet sich zwischen der Petersdorfer Straße und Hainbuchenring. Die Arbeiten für den Neubau laufen bereits. Foto: Antje Kindler up-down up-down Im Nordosten Rostocks Bauarbeiten für neuen Recyclinghof in Toitenwinkel gestartet Von Antje Kindler | 21.07.2023, 13:08 Uhr

Auf einem rund 11.000 Quadratmeter großen Areal am Hainbuchenring in Rostock entsteht der neue Recyclinghof. Mit der neuen Anlage soll der Service für die Einwohner ausgebaut werden. Was geplant ist und wann der neue Standort eröffnet werden soll.