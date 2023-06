Die Baugerüste am Fünfgiebelhaus in Rostock sollen bald fallen. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Wiro baut Fünfgiebelhaus um Großbaustelle auf der Rostocker Kröpi bald vorbei: So sieht es im künftigen Restaurant aus Von Jens Griesbach | 16.06.2023, 05:00 Uhr | Update vor 4 Std.

Die Bauarbeiten am Fünfgiebelhaus in der Fußgängerzone in der Rostocker Innenstadt dauern bereits seit zwei Jahren an. Mittlerweile sind sie weit vorangeschritten. Jetzt gibt es erste Einblicke ins Innere des zukünftigen Restaurants.