Von Nicolas Bahr | 05.07.2023, 16:58 Uhr

Mit Baustellen bei der Goethebrücke, in der Satower Straße oder in der Ulmenstraße, ist Rostock seit Monaten durch zahlreiche Großbaustellen gebeutelt. In Zukunft sollen derartige Bauarbeiten besser koordiniert und zügiger abgeschlossen werden, fordern nun Mitglieder der Bürgerschaft. Doch es gibt Gegenwind.