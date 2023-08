Hanse Sail 2023 Die neun besten Orte zum Beobachten der Schiffe in Rostock und Warnemünde Von Malte Fuchs | 12.08.2022, 13:51 Uhr | Update vor 2 Std. Ein Klassiker zum Schiffegucken: die Westmole in Warnemünde. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down

Auch in diesem Jahr steuern wieder zahlreiche Traditionssegler Rostock zur Hanse Sail an. Wer einen Blick auf die ein- und auslaufenden Schiffe werfen will, kann das von verschiedenen Stellen aus. Wir verraten Ihnen ein paar gute Spots zum Schiffegucken.