Zwei Tatverdächtige an Haustür gestellt Betrüger ergaunern in Rostock fünfstelligen Geldbetrag Von Aline Farbacher | 08.09.2023, 13:17 Uhr Ein Rostocker fiel bei einem Haustürgeschäft auf Betrüger herein. Symbolfoto: Armin Weigel/dpa

Der Geschädigte wurde bereits 2017 von einem Betrüger an seiner Haustür aufgesucht. Der bislang unbekannte Täter bot dem Geschädigten vermeintlich hochwertige Bücher – so genannte Faksimile – an, die der Rostocker für einen fünfstelligen Geldbetrag erwarb.