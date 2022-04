Bjarne Mädel ist einigen Rostockern vielleicht noch durch sein Engagement am Volkstheater in den 90er Jahren bekannt. FOTO: Jürgen Bauer HMT Rostock Bjarne Mädel berichtet über sein Leben und seine Arbeit als Schauspieler Von Anne Luttermann | 19.04.2022, 14:51 Uhr

Mit seiner Reihe „hmt: Fokus Film“ will Regisseur Andreas Dresen Studierenden Impulse aus der Praxis geben. Am Dienstag, 26. April, ist Schauspieler Bjarne Mädel zu Gast in Rostock, der in den 90er Jahren drei Jahre am Volkstheater war.