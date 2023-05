Ziemlich viele Fahrräder und auch Rollatoren kommen über das Jahr im Rostocker Fundbüro zusammen. Doch am meisten werden Schlüssel verloren, weiß Fundbüro-Leiter Timo Ahrens. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Fundbüro in der Südstadt Wo Rostocks verlorene Dinge aufbewahrt werden Von Jens Griesbach | 17.05.2023, 16:23 Uhr

Im Fundbüro in Rostock stapeln sich sämtliche verlorenen oder vergessenen Dinge in der Hansestadt. Was die Rostocker besonders oft verlieren.