Blumen haben sich als Geschenk zum Muttertag bereits Jahrzehnte lang bewährt. (Symbolbild) FOTO: Robert Michael/dpa Am Sonntag in Rostock geöffnet Hier gibt es auch am Muttertag noch Blumen zu kaufen Von Nicolas Bahr | 06.05.2022, 17:33 Uhr

Am Sonntag zur Familie eingeladen und glatt den Muttertag vergessen? Kein Problem, denn in ganz Rostock gibt es Blumenläden, die am 8. Mai öffnen. An diesen Orten können Last-Minute-Sträuße besorgt werden.