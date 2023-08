Der Triebwagen T1 der Borkumer Kleinbahn und Dampfschiffahrtsgesellschaft kommt im Herbst von der Nordsee an die Ostsee. Vom 21. September bis zum 1. Oktober wird der Schienenbus im Netz der Firma Mecklenburgischen Bäderbahn Molli unterwegs sein. Möglich ist dies, weil beide Bahnen laut Pressemitteilung über die seltene Spurweite von 900 Millimetern verfügen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Der Borkumer Triebwagen soll am Freitag, 15. September, auf einem Tieflader nach Wismar gefahren werden. In Wismar wurde der Triebwagen T1 mit der Werksnummer 21145, Werkstype „Hannover“ 1940, hergestellt. Die Ankunft in Bad Doberan ist für den 18. September geplant.

Nach Probefahrten gibt es am 21. September die offizielle Eröffnungsfahrt mit geladenen Gästen, tags darauf starten die öffentlichen Fahrten. Das so genannte Schweineschnäuzchen wird zehn Tage lang zwischen Kühlungsborn West und Bad Doberan unterwegs sein. Fahrkarten sind schon zu haben.

Weiterlesen: Bad Doberaner Bäderbahn Molli fährt in Zukunft ohne Kohle

Am Sonnabend, 23. September, steigt das Bahnhofsfest in Kühlungsborn West. Dann soll es erstmals einen Fünf-Zug-Betrieb geben. Auf der Strecke entlang der Ostseeküste werden die zwei Regelzüge, der Hundertjährige Zug und der Güterzug der Mecklenburgischen Bäderbahn sowie der Borkumer Triebwagen fahren. Abends ist eine Lokparade. Weitere Informationen finden Sie hier.