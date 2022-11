Noch immer bleibt es auf der Baustelle des Rewe-Marktes im Friedhofsweg in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) verdächtig ruhig. Planmäßig sollten Ende November bereits wieder die Einkaufswagen durch die Gänge rollen. Ein Brand Mitte Oktober hatte die Arbeiten dort vorerst zum Stillstand gebracht. "Die Polizei ermittelt in diesem Fall zu Brandstiftung", teilte die Sprecherin der Rostocker Polizei, Ellen Klaubert auf Anfrage mit. Derzeit laufen die Ermittlungen noch. Wann der Markt Wiedereröffnung feiern kann, steht noch in den Sternen.

Ermittlungen laufen noch

In Verzug waren die Bauarbeiten aufgrund eines Brandes auf der Baustelle am 14. Oktober geraten. Laut dem Sprecher der Rostocker Feuerwehr, Stefan Kieckhöfer, war an diesem Tag am frühen Morgen um 3.06 Uhr der Notruf eingegangen. Der gesamte Löschzug der Feuerwache 1 aus der Südstadt, die freiwillige Feuerwehr der Innenstadt sowie ein Löschfahrzeug aus dem Rostocker Norden seien daraufhin zur Baustelle im Friedhofsweg angerückt. "Es brannte Baumaterial auf 30 Quadratmetern", so Kieckhöfer.

Laut Polizei-Sprecherin Klaubert sei mittlerweile klar, dass eine Person Material angezündet habe. Die dadurch entstandenen Flammen beschädigten elektrische Anlagen. Die Kriminalpolizei führe derzeit Ermittlungen zum Auffinden der Person durch, so die Polizei-Sprecherin weiter.

Wiedereröffnung noch nicht klar

Währenddessen verrät ein Eintrag auf der Internetseite des Unternehmens vermeintlich das neue Datum der Wiedereröffnung. Diese ist dort auf den 30. Juni 2021 terminiert. Laut Rewe-Sprecherin Stefanie Behrens sei dieser Eintrag auf der Webseite einem automatisierten Prozess im System der Supermarktkette geschuldet. "Den 30.6.2021 kann ich entsprechend nicht als Datum für die Wiedereröffnung bestätigen", so Behrens.

Aktuell arbeite die zuständige Fachabteilung Bau daran, die Arbeiten der verschiedenen Gewerke neu zu terminieren und einen der Situation angepassten Bauablaufplan zu erstellen. Eine Wiedereröffnung ließe sich daher aktuell nicht "seriös terminieren", sagte Behrens.

Ende Juni diesen Jahres hatte die Rewe-Gruppe mit der kompletten Kernsanierung des Gebäudes begonnen. Die Marktfläche soll nach Fertigstellung anstatt der bisherigen 1500 Quadratmeter, 2000 Quadratmeter aufweisen, die Gänge breiter und die Regale niedriger werden. Zudem wird eine Sushi-Bar und ein Bistro entstehen.

Ende November sollte der neue Markt bereits seine Pforten öffnen. Insgesamt plante das Unternehmen fünf Millionen in die Sanierung zu investieren. Inwiefern sich diese Summe durch den Brand und seine Folgen erhöhen wird, sei noch nicht abzuschätzen, so Behrens.