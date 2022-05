Ingo Budde und sein Sohn Finn hörten kurzfristig von der feierlichen Eröffnung und machten sich aus Reutershagen auf den Weg zum neuen Bürgerpark. FOTO: Heiner Lukas Beisert Zum Tag der Städtebauförderung Bürgerpark in Rostock im Beisein der Bundespolitik eröffnet Von Heiner Lukas Beisert | 15.05.2022, 08:00 Uhr | Update vor 11 Min.

In über 565 Städten und Gemeinden wurde am 14. Mai der Tag der Städtebauförderung begangen. Wie unter Mitwirkung der Bevölkerung attraktive Quartiere geschaffen werden können, zeigt sich in Rostock mit dem Bürgerpark Toitenwinkel.