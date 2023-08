Warnemünde Nächste Bürgerschaft: Es kommt das Tafelsilber Best Western erneut auf auf den Tisch Von Maria Pistor | 25.08.2023, 14:53 Uhr Foto: Maria Pistor

In der nächsten Sitzung der Bürgerschaft geht es noch mal um das Best Western Hanse Hotel. Die Entwicklung der Immobilie in der Parkstraße 51 bis 53. Was die künftigen Prämissen sind, spielt in verschiedenen Anträgen eine Rolle.