Rostock Bundespolizei erhält neues Reviergebäude im Seehafen Von Malte Fuchs | 24.08.2022, 15:07 Uhr

Der Neubau soll das alte Gebäude in der Straße Am Seehafen ersetzen. Doch auch einen anderen Neubau will Rostock Port auf dem Gelände des Überseehafens errichten.