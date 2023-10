Damit hatte die 20-jährige Rostockerin nicht mehr gerechnet: Sonntagabend klingelte die Bundespolizei an ihrer Haustür und brachte ihre zuvor in der Bahn vergessene Tasche zurück – samt einer hohen Summe Bargeld. „Sie war sichtlich erleichtert, ihre Sachen und das Geld vollzählig wiederzubekommen“, so Frank Schmoll, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Rostock. Doch was war geschehen?

Am Abend des 15. Oktober war die 20-Jährige mit dem Dresdener IC nach Rostock gefahren. Am Hauptbahnhof angekommen bemerkte sie offensichtlich nicht, dass sie ihre Gürteltasche im Zug vergessen hatte. Der Lokführer fand nach Abstellen des Zuges die Tasche und übergab sie der Bundespolizei am Hauptbahnhof Rostock.

Die Beamten öffneten die Gürteltasche und konnten neben privaten Gegenständen auch einen Ausweis finden, der auf die in Rostock wohnhafte Besitzerin hinwies. Da sich zudem noch knapp 500 Euro Bargeld in der Tasche befanden, fuhren die Bundespolizisten zu ihrer Adresse. An der Haustür konnten die Beamten der glücklichen Frau die Tasche zurückgeben.