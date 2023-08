Von Montag, 28. August, bis einschließlich Freitag, 8. September, werden Gleisbauarbeiten am Schröderplatz in Rostock durchgeführt. Aufgrund dieser Bauarbeiten ist die Busspur nicht nutzbar und die Busse können nicht im Gleisbereich halten, informiert die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG).

Die Busse der Linie 25 in Richtung Markt Reutershagen/Thomas-Morus-Straße halten deswegen ersatzweise an der Haltestelle Schröderplatz der Nachtbuslinie F1 in Straßenlage. Im Anschluss wenden die Busse der Linie 25 am Haus der Schifffahrt und bedienen regulär die Haltestelle Doberaner Platz.

Aufgrund des längeren Umleitungsweges fahren die Busse der Linie 25 in Richtung Markt Reutershagen/ Thomas-Morus-Straße an den Haltestellen Hauptbahnhof Süd, Stadthalle, Goetheplatz und Schröderplatz zirka drei Minuten früher ab als gewohnt.

Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Ausschilderung vor Ort zu achten und ihre Abfahrtszeiten in der Online-Auskunft unter www.rsag-online.de zu überprüfen. Die Gegenrichtung bleibt unverändert.