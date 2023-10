Campustag in Rostock Diese Lieblingsecken haben Erstsemestler in Rostock Von Milad Khoshdel | 10.10.2023, 12:57 Uhr In diesem Jahr wurde der Campustag vor dem Konrad-Zuse-Haus in der Rostocker Südstadt veranstaltet. Foto: Milad Khoshdel up-down up-down

Jährlich findet an der Universität Rostock der Campustag statt, um die neuen Studenten bei der Orientierung an der Uni und in der Stadt zu unterstützen. Zu diesem Zweck stellten am Dienstag Mitglieder von mehr als 100 Vereinen und Organisationen ihre Angebote beim Info-Tag vor.