Auch in dieser Woche wird wieder auf zahlreichen Straßen in Rostock gebaut. (Symbolbild) FOTO: Georg Scharnweber Baustellen in Rostock Carl-Hopp-Straße ist ab Montag halbseitig gesperrt Von Aline Farbacher | 24.04.2022, 13:01 Uhr

Zudem wird es unter anderem Am Vögenteich für Fußgänger und Radfahrer eng. Dafür ist ab Mittwoch in der August-Bebel-Straße in Rostock wieder freie Fahrt. Ein Überblick über Baustellen in und um Rostock.