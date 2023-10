Christian Handel ist sowohl in seiner Funktion als Moderator auf Veranstaltungen und Lesungen als auch als Fantasy-Autor aus der Literaturszene nicht mehr wegzudenken. Gebürtig stammt der Autor aus der Schneewittchen-Stadt Lohr am Main, die Begeisterung für Märchen wurde ihm also von klein auf in die Wiege gelegt.

Bereits mehrere Bücher und Kurzgeschichten haben aus seiner Feder den Weg in die Bücherschränke von Fantasy begeisterten Lesern geschafft. Seine Märchenanthologie „Hinter Dornenhecken und Zauberspiegeln“ wurde 2017 sowohl mit dem Deutschen Phantastik Preis als auch mit einem Skoutz Award ausgezeichnet. Sein neuester Roman „Schattengold - Ach, wie gut, dass niemand weiß...“ ist im Piper Verlag erschienen und erzählt das Märchen vom „Rumpelstilzchen“ neu. Im Literaturhaus Rostock liest er am 21. November aus seinem neuen Roman.

Der Autor Christian Handel kommt nach Rostock, um aus seinem Roman „Schattengold - Ach, wie gut, dass niemand weiß...“ zu lesen. Foto: Privat Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Lesung im November ist für Christian Handel nicht der erste Besuch in MV. Bereits Anfang 2020 war er in Rostock und überlegte während eines verlängerten Wochenendes, wie es mit seiner Karriere als Autor weitergehen soll. Er entschied sich, seinen Bilanzbuchhalter-Job aufzugeben und sich ganz der Literatur zu widmen. „Der Besuch damals hat also in gewisser Weise mein Leben verändert und ich freue mich bereits darauf, welche Erfahrungen ich diesmal mitnehmen darf“, sagt der Autor nun rückblickend.

Mehr Informationen: Düstere Interpretation eines Märchenklassikers größer als Größer als Zeichen Mit der düster-atmosphärischen Neuerzählung des Märchens „Rumpelstilzchen“ entführt Christian Handel in seinem neuesten Werk in ein Königreich voller finsterer Feenwesen und Dämonen. In „Schattengold – Ach, wie gut, dass niemand weiß ...“ bedient sich der Autor der Thematik des bekannten Märchenklassikers der Gebrüder Grimm und verleiht diesem einen unheimlichen Touch. Das neueste Buch von Christian Handel „Schattengold – Ach, wie gut, dass niemand weiß ...“ ist im Piper Verlag erschienen. Foto: Marina Raisch Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert „Obwohl ich ein Märchenfan bin, ist es durchaus keines meiner Lieblingsmärchen. Zu viele Dinge stören mich an der Grimm‘schen Fassung: Der König droht der Tochter des Müllers mit dem Tod, sollte es ihr nicht gelingen, Stroh zu Gold zu spinnen. Als sie die scheinbar unmögliche Aufgabe erfüllt, heiratet er sie. Und die dämonische Gestalt, die ihr zunächst hilft, fordert als Zahlung ihr erstes Kind. Es war für mich eine reizvolle Herausforderung, die ikonischen Elemente des Märchens beizubehalten, aber dennoch eine Variante zu erschaffen, die ein neues Licht auf die Ereignisse wirft“, begründet der Autor seine Entscheidung, sich eines bekannten Märchenstoffes zu bedienen und diesen seinen Vorstellungen nach zu verändern.

Kurz nach seinen Terminen auf der Frankfurter Buchmesse macht sich Christian Handel auf den Weg nach Rostock. Der Autor freut sich schon sehr auf einen regen Austausch mit den Zuschauern.

„An Lesungen liebe ich, dass ich bei ihnen mit anderen Buchbegeisterten in Kontakt treten kann. Besonders schön ist es natürlich, wenn es zu einem regen Austausch mit dem Publikum kommt, Fragen gestellt werden und wir gemeinsam über das Buch, über Märchen und/oder über das Schreiben ins Gespräch kommen.“ Christian Handel Autor, Blogger und Herausgeber

Tickets für die Lesung sind direkt auf der Internetseite des Literaturhauses Rostock im Vorverkauf oder an der Abendkasse erhältlich.