Am 16. Juli demonstrieren queere Menschen sowie ihre Freunde, Familien und Unterstützer bereits zum 20. Mal in der Hansestadt. FOTO: Heiner L. Beisert Christopher Street Day Rostock CSD Rostock will mehr als nur bunt, laut und schrill sein Von Jens Griesbach | 21.06.2022, 14:31 Uhr

Queere Menschen gehen wieder in Rostock auf die Straße und demonstrieren für ihre politischen Rechte – wie bereits seit 20 Jahren. Was und wann dieses Jahr beim CSD alles in Rostock geplant ist.