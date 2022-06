In Rostocks Rathaus am Neuen Markt beginnt eine Zeit des Umbruchs. FOTO: Malte Fuchs up-down up-down Wie es in Rostock weitergeht Nach Madsen-Abgang unterbricht Bürgerschaft Sommerpause Von Malte Fuchs | 28.06.2022, 14:08 Uhr

Der schnelle Abtritt von Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) wirbelt die Rostocker Stadtpolitik durcheinander. In den nächsten Tagen treten Nachfolgeregelungen in Kraft und die Bürgerschaft muss in außerordentlicher Sitzung einen neuen Wahltermin beschließen. Einen Vorschlag dafür gibt es bereits.