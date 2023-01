Unmittelbar neben der Halle, in der der RHC seine Spiele bestreitet, wurden die Container zur Unterbringung von Geflüchteten aufgebaut. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Unterkunft neben Trainingshalle Rostocker Handball-Club will auf Geflüchtete zugehen Von Malte Fuchs | 23.01.2023, 18:34 Uhr

In einigen Tagen sollen in Marienehe Geflüchtete in aufgestellten Containern untergerbacht werden. Der Rostocker Handball-Club, der in der nebenan gelegenen Fiete-Reder-Halle trainiert, zeigt sich offen. Möglich wären Sportangebote für die Geflüchteten.