Cornelia Schröpfer aus Rostock ist „Simply the best“, zu Deutsch: einfach die Beste. Die Einzelhandelskauffrau, Mitarbeiterin im Modehaus Nikolaus, ist am Dienstag, 12. September, mit dem Personal Award 2023 ausgezeichnet worden, den der Handelsverband Nord in diesem Jahr erstmals ausgelobt hat. Mit der Auszeichnung will der Verband das große Engagement und die wichtige Rolle der Beschäftigten im Einzelhandel würdigen, teilt Annett Rabe vom Handelsverband Nord am Dienstag mit.

Mitarbeiter aus Handelsunternehmen aus den Bundesländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg konnten sich für den mit 500 Euro dotierten Preis bewerben oder dafür vorgeschlagen werden. „Voraussetzung war, dass die Bewerberinnen und Bewerber sich ein wenig abheben, beispielsweise Besonderes an vorderster Front leisten oder aber leise im Hintergrund für bessere Prozesse sorgen“, so Rabe.

Größte Belohnung für Rostockerin ist, wenn Kunden „glücklich den Laden verlassen“

Cornelia Schröpfer freut sich über die Auszeichnung und arbeitet gern als Verkäuferin. „Das Schönste an meiner Arbeit ist, wenn sich die Kunden am Ende für die Beratung bei mir bedanken und glücklich den Laden verlassen“, sagt die 48-jährige Rostockerin über ihren Beruf. Das Handelsgen habe sie von ihren Eltern geerbt, Kundengespräche und -beratung bereiten ihr besondere Freude. Auch wenn der Handel neue Wege gehe, Online-Präsenz und -Kompetenz immer wichtiger werden, habe Schröpfer keine Berührungsängste, sondern wirke mit bei der Gestaltung neuer Wege.

Das Modehaus Nikolaus ist unter anderem gegenüber des Universitätsplatzes in der Kröpeliner Straße (links im Bild) ansässig. Archivfoto: Julia Martens Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch Schröpfers Chefin und Inhaberin der Modehaus Nikoluas GmbH, Diane Nikolaus, freut sich mit ihrer Angestellten. „Frau Schröpfer zeigt eine überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, besitzt Führungsqualitäten und ist dabei aber eine echte Teamplayerin mit hoher Motivationskraft“, beschreibt sie deren Qualitäten. „Sie ist immer dabei, wenn es darum geht, unser Unternehmen weiterzuentwickeln. Wir sind glücklich, Frau Schröpfer bereits seit 1995 an Bord zu haben – sie ist eine rundum tolle Mitarbeiterin.“

Cornelia Schröpfer überzeugte mit Engagement, Fachwissen und Begeisterung

Die Beteiligung für den vom Handelsverband Nord ausgelobten Preis war hoch, so Annett Rabe. Die Anwärter seien aus allen Branchen gekommen. „Zunächst einmal freuen wir uns über die große Resonanz auf unseren Wettbewerb“, sagt Jurymitglied Dierk Böckenholt, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Nord. Die Qualität der Bewerber zeige, dass der Handel ein „attraktiver Arbeitgeber sein kann und viele Möglichkeiten bietet, sich persönlich weiterzuentwickeln. Dies trifft auch auf unsere Siegerin zu. Sie hat uns mit ihrem besonderen Engagement, ihrem Fachwissen und ihrer Begeisterung für den Handel wirklich beeindruckt“.