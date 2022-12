Im Rostocker Rathaus trifft sich die Bürgerschaft - das kommunale Parlament der Hansestadt. Archivfoto: Georg Scharnweber up-down up-down Fernwärme und Hundesteuer Darüber berät die Rostocker Bürgerschaft am Mittwoch Von Malte Fuchs | 06.12.2022, 16:36 Uhr

Zum letzten Mal in diesem Jahr tritt am 7. Dezember die Bürgerschaft zusammen. Auf der Tagesordnung stehen zahlreiche gewichtige Themen, etwa die Fernwärmeversorgung der Rostocker oder zusätzliche Millionenzahlungen an RSAG und Stadtwerke.