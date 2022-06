Nach über zwei Jahren kehrt die Bürgerschaft am Mittwoch wieder in das Rostocker Rathaus zurück. FOTO: Bernd Wüstneck Buga, neues Parkhaus und mehr Darüber entscheidet die Bürgerschaft Rostock am Mittwoch Von Malte Fuchs | 21.06.2022, 14:28 Uhr

Das Kommunalparlament hat am 22. Juni einiges vor. Unter anderem soll offiziell die Bundesgartenschau 2025 in Rostock abgesagt werden. Dabei soll es auch um die Frage gehen: Was wird aus Rostocks Großvorhaben?